دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

يكون‭ ‬هاتفك‭ ‬الذكي‭ ‬براقا‭ ‬ولامعا‭ ‬يقدم‭ ‬لك‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬المواعيد‭ ‬الغرامية‭ ‬وحتي‭ ‬فيديوهات‭ ‬القطط،‭ ‬بسحبة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الشاشة،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتحملون‭ ‬تركه‭ ‬بعيدا‭ ‬عنهم،‭ ‬فستغير‭ ‬رأيك‭ ‬بعدما‭ ‬تعرف‭ ‬كم‭ ‬الجراثيم‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭.‬





فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬لجامعة‭ ‬أسكتلندية،‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها،‭ ‬أن‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬أقذر‭ ‬بـ7‭ ‬أضعاف‭ ‬من‭ ‬مقعد‭ ‬المرحاض‭.‬





وبحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬فالهواتف‭ ‬المحمية‭ ‬بحافظة‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬تأوي‭ ‬معظم‭ ‬البكتيريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المغطاة‭ ‬بحافظات‭ ‬بلاستيكية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الجراثيم،‭ ‬يقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أضعاف‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مقعد‭ ‬المرحاض‭.‬





وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬أظهر‭ ‬مسح‭ ‬لموظفي‭ ‬المكاتب‭ ‬أن‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬يأخذان‭ ‬هواتفهما‭ ‬معهما‭ ‬عندما‭ ‬يدخلان‭ ‬حمام‭ ‬عملهما‭.‬





ووفقا‭ ‬للدراسة،‭ ‬أخذت‭ ‬شركة‭ ‬نظافة‭ ‬عينات‭ ‬مسحية‭ ‬لهواتف‭ ‬ذكية‭ ‬ومقاعد‭ ‬مراحيض،‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬محمول،‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬الميكروبات‭ ‬الحية‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬بقع‭ ‬ساطعة‭.‬





وأظهر‭ ‬مقعد‭ ‬المرحاض،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مسحه‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬220‭ ‬بقعة‭ ‬ساطعة‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬البكتيريا،‭ ‬لكن‭ ‬متوسط‭ ‬البقع،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬​​الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬بلغت‭ ‬1479‭.‬





وقال‭ ‬البروفيسور،‭ ‬هيو‭ ‬بنينجتون،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الجراثيم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أبردين‭ ‬الأسكتلندية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مسح‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬يشبه‭ ‬فحص‭ ‬منديلك‭ ‬المخصص‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الجراثيم،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬الجراثيم‭ ‬بسبب‭ ‬الاتصال‭ ‬الجسدي‭ ‬القريب‭ ‬الذي‭ ‬قمت‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬جهازك‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬





وأضاف‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فيروسات‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬نوروفيروس‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الجراثيم‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ ‬بكتيريا‭ ‬خاصة‭ ‬بسبب‭ ‬تمرير‭ ‬الهاتف‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص،‭ ‬لكن‭ ‬يظل‭ ‬احتمال‭ ‬تطورها‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬منخفض‮»‬‭.‬





وتابع‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬تمرير‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‮»‬‭.‬