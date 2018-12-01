القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
منوعات
السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:02 م

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

دراسة: هاتفك أقذر
dostor.org/2418556

يكون‭ ‬هاتفك‭ ‬الذكي‭ ‬براقا‭ ‬ولامعا‭ ‬يقدم‭ ‬لك‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬المواعيد‭ ‬الغرامية‭ ‬وحتي‭ ‬فيديوهات‭ ‬القطط،‭ ‬بسحبة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الشاشة،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتحملون‭ ‬تركه‭ ‬بعيدا‭ ‬عنهم،‭ ‬فستغير‭ ‬رأيك‭ ‬بعدما‭ ‬تعرف‭ ‬كم‭ ‬الجراثيم‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭.‬


فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬لجامعة‭ ‬أسكتلندية،‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها،‭ ‬أن‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬أقذر‭ ‬بـ7‭ ‬أضعاف‭ ‬من‭ ‬مقعد‭ ‬المرحاض‭.‬


وبحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬فالهواتف‭ ‬المحمية‭ ‬بحافظة‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬تأوي‭ ‬معظم‭ ‬البكتيريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المغطاة‭ ‬بحافظات‭ ‬بلاستيكية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الجراثيم،‭ ‬يقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أضعاف‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مقعد‭ ‬المرحاض‭.‬


وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬أظهر‭ ‬مسح‭ ‬لموظفي‭ ‬المكاتب‭ ‬أن‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬يأخذان‭ ‬هواتفهما‭ ‬معهما‭ ‬عندما‭ ‬يدخلان‭ ‬حمام‭ ‬عملهما‭.‬


ووفقا‭ ‬للدراسة،‭ ‬أخذت‭ ‬شركة‭ ‬نظافة‭ ‬عينات‭ ‬مسحية‭ ‬لهواتف‭ ‬ذكية‭ ‬ومقاعد‭ ‬مراحيض،‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬محمول،‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬الميكروبات‭ ‬الحية‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬بقع‭ ‬ساطعة‭.‬


وأظهر‭ ‬مقعد‭ ‬المرحاض،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مسحه‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬220‭ ‬بقعة‭ ‬ساطعة‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬البكتيريا،‭ ‬لكن‭ ‬متوسط‭ ‬البقع،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬​​الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬بلغت‭ ‬1479‭.‬


وقال‭ ‬البروفيسور،‭ ‬هيو‭ ‬بنينجتون،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الجراثيم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أبردين‭ ‬الأسكتلندية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مسح‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬يشبه‭ ‬فحص‭ ‬منديلك‭ ‬المخصص‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الجراثيم،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬الجراثيم‭ ‬بسبب‭ ‬الاتصال‭ ‬الجسدي‭ ‬القريب‭ ‬الذي‭ ‬قمت‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬جهازك‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬


وأضاف‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فيروسات‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬نوروفيروس‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الجراثيم‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭  ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ ‬بكتيريا‭ ‬خاصة‭ ‬بسبب‭ ‬تمرير‭ ‬الهاتف‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص،‭ ‬لكن‭ ‬يظل‭ ‬احتمال‭ ‬تطورها‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬منخفض‮»‬‭.‬


وتابع‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬تمرير‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‮»‬‭.‬

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 4 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

إصابة 4 أشخاص في انفجار خط غاز بأسيوط

محمد الباز يكتب: المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

تقرير عبدالحفيظ: قيد أجاي وصالح إعارة 3 لاعبين.. ورحيل كوليبالى

انتقام الله.. موقع أمريكى يطرح تفسيرات علمية لمعجزات النبى موسى

ads
الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

كشكول

الخميس.. آداب عين شمس تستضيف فريق برنامج "السفيرة عزيزة"

القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام بصورة إيجابية

لو بتسهر تذاكر.. تناول سلطة التونة والبليلة لسد الجوع ليلًا

على خليل لـ"كشكول": امتحانات المعاهد فى مستوى الطالب المتوسط

فحص أوراق المعلمين المتقدمين للعمل بكنترولات المعاهد الأزهرية

الأمصار

نائب هادي: لن نقبل باستنساخ حزب الله وإيران باليمن

الرئاسة الجزائرية تؤكد زيارة ولي العهد السعودي الأحد المقبل

أول تعليق لتيريزا ماي حول قضية اللاجئ السوري ببريطانيا

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزلزيه

شهامة عربي.. الطالب السوري ببريطانيا يخشى على مصير المعتدي عليه

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

دراسة تكشف فوائد سحرية لحمام البخار

الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎