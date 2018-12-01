الجيش السوري يحبط تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاطه العسكرية في حماة

أحبطت قوات الجيش السوري، اليوم السبت، محاولة مجموعات إرهابية التسلل باتجاه نقاطه العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدة من الجيش السوري بريف حماة الشمالي رصدت مجموعات إرهابية على الأطراف الجنوبية لمدينة اللطامنة حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط قرية (الزلاقيات)، وتعاملت معها برمايات مركزة محققة إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.



كما تصدت إحدى وحدات الجيش المتمركزة في محيط قرية (الحماميات) بالقذائف، لمجموعات إرهابية تسللت من محيط بلدتي (الجيسات) و(تل الصخر) اتجاه النقاط العسكرية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم.



وأشارت (سانا) إلى أن وحدات من الجيش ردت على مصادر إطلاق مجموعات إرهابية لقذائف سقطت جميعها في محيط مدينة (صوران) و(تل بزام) بريف حماة الشمالي، ودمرت معظمها وأوقعت خسائر بين صفوف الإرهابيين.



يذكر أن وحدات من الجيش السوري أحبطت، أمس الأول، محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه بلدة (كرناز) بريف حماة ودمرت مقرا لما يسمى "كتائب العزة" في اللطامنة.