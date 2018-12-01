الملا وسعفان يشهدان ختام الدورة الرياضية لنقابة العاملين بالبترول

شهد وزيرا البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والقوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، فعاليات ختام الدورة الرياضية الأولي التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول، وشاركت فيها 42 شركة من شركات القطاع، بحضور رئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد جبران، وقيادات قطاع البترول.

وأعرب الملا - خلال كلمته - عن سعادته بما يحققه النشاط الرياضي بقطاع البترول، والذي شهد هذا العام تمثيلا قويا ومشرفا للمرأة وذوي القدرات الخاصة والشباب الذين يعدون عصب العملية الإنتاجية في قطاع البترول، وتنظر إليهم الوزارة على أنهم قادة المستقبل وتحرص على صقل خبراتهم وتنمية قدراتهم من خلال برنامج متخصص لتأهيل الكوادر البترولية يتم تنفيذه في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وشدد الملا على أهمية الدور الذي يلعبه النشاط الرياضي في إيجاد أجواء مميزة من المحبة والتآلف بين العاملين، وهو ما ينعكس إيجابا على تحسين الأداء وزيادة معدلات العمل والإنتاج، ويتواكب مع أهداف قطاع البترول في زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الاحتفال الذي يقام باستاد بتروسبورت من المخطط استمراره وأن يشهد منافسات أقوى وزيادة عدد الشركات المشاركة.

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة أهمية تضافر ودعم جهود العاملين في كافة المواقع الإنتاجية لتحقيق ما تصبو إليه مصر من آمال وطموحات تستحقها، مشيرا إلى أن ما قدمه العاملون بقطاع البترول من إنجازات يشهد بها الجميع يأتي نتاجا لمنظومة عمل متميزة إداريا وفنيا وأداء.

بدوره، أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد جبران أن هذا أول تجمع كبير لهذا العدد من الشركات منذ عام 2011، ويأتي في ختام فعاليات النشاط الرياضي لهذا العام، والذي شهد منافسات قوية سادها جو من المحبة، وحقق أهدافه في زيادة التواصل بين العاملين، مشيرا إلى أن المنافسات منحتهم حافزا قويا لإنجاز المزيد من الأعمال بقطاع البترول في ظل الآمال المعقودة عليه في دعم خطط التنمية في مصر.