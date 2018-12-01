القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
عالم
السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:56 م

ميركل تطلب من بوتين احتواء التوتر بين موسكو وكييف

ميركل
ميركل
dostor.org/2418551

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، من الرئيس فلاديمير بوتين احتواء التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعدما احتجز خفر السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وانضمت بذلك الى موقف دول أوروبية عدة بينها فرنسا.

وقال المتحدث باسم المستشارة شتيفان سيبرت للصحفيين في ختام غداء عمل جمع ميركل وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في بونيوس إيرس: "تم التركيز على الوضع في سوريا والوضع بين روسيا وأوكرانيا في ما يتعلق بمضيق كيرتش وبحر آزوف".

وأضاف أن "المستشارة أعربت مجددا عن قلقها حيال التصعيد، والتزامها في موضوع حرية الحركة البحرية في بحر آزوف. لقد اتفقت مع الرئيس الروسي على إجراء محادثات لاحقة في اطار مجموعة النورماندي".

وتضم مجموعة النورماندي المانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وهدفها السهر على حسن تنفيذ عملية السلام التي أطلقتها اتفاقات مينسك التي وقعتها الدول الاربع في فبراير 2015.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للانباء انه خلال اللقاء، "أدلى الرئيس الروسي بتوضيحات مسهبة حول هذا الحادث في البحر الاسود، شارحا كل شيء بالتفصيل، تماما كما فعل بالامس خلال لقائه الرئيس الفرنسي (ايمانويل) ماكرون" الجمعة.

وأبلغ الرئيس الفرنسي نظيره الروسي "وجوب الدخول في مرحلة نزع فتيل التصعيد"، مطالبا ب"القيام بخطوات ضرورية" لتحقيق ذلك، بحسب الإليزيه.

والجمعة، أبدى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في بوينوس إيرس "ثقته" بأنه سيتم تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، الأمر الذي ندد به بوتين.

والحادث البحري بين روسيا وأوكرانيا هو أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع نزاع مسلح على الأثر في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، أسفر عن أكثر من عشرة آلاف قتيل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 5 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 6 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 6 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ اسبوع

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ أقل من شهر

مستقبل نتنياهو

الآن

إصابة 4 أشخاص في انفجار خط غاز بأسيوط

محمد الباز يكتب: المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

تقرير عبدالحفيظ: قيد أجاي وصالح إعارة 3 لاعبين.. ورحيل كوليبالى

انتقام الله.. موقع أمريكى يطرح تفسيرات علمية لمعجزات النبى موسى

ads
الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

وزير الخارجية الأمريكي يحسم: لا علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

وزير الخارجية الأمريكي يحسم: لا علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي

كشكول

الخميس.. آداب عين شمس تستضيف فريق برنامج "السفيرة عزيزة"

القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام بصورة إيجابية

لو بتسهر تذاكر.. تناول سلطة التونة والبليلة لسد الجوع ليلًا

على خليل لـ"كشكول": امتحانات المعاهد فى مستوى الطالب المتوسط

فحص أوراق المعلمين المتقدمين للعمل بكنترولات المعاهد الأزهرية

الأمصار

نائب هادي: لن نقبل باستنساخ حزب الله وإيران باليمن

الرئاسة الجزائرية تؤكد زيارة ولي العهد السعودي الأحد المقبل

أول تعليق لتيريزا ماي حول قضية اللاجئ السوري ببريطانيا

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزلزيه

شهامة عربي.. الطالب السوري ببريطانيا يخشى على مصير المعتدي عليه

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

دراسة تكشف فوائد سحرية لحمام البخار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎