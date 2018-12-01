ميركل تطلب من بوتين احتواء التوتر بين موسكو وكييف

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، من الرئيس فلاديمير بوتين احتواء التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعدما احتجز خفر السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وانضمت بذلك الى موقف دول أوروبية عدة بينها فرنسا.



وقال المتحدث باسم المستشارة شتيفان سيبرت للصحفيين في ختام غداء عمل جمع ميركل وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في بونيوس إيرس: "تم التركيز على الوضع في سوريا والوضع بين روسيا وأوكرانيا في ما يتعلق بمضيق كيرتش وبحر آزوف".



وأضاف أن "المستشارة أعربت مجددا عن قلقها حيال التصعيد، والتزامها في موضوع حرية الحركة البحرية في بحر آزوف. لقد اتفقت مع الرئيس الروسي على إجراء محادثات لاحقة في اطار مجموعة النورماندي".



وتضم مجموعة النورماندي المانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وهدفها السهر على حسن تنفيذ عملية السلام التي أطلقتها اتفاقات مينسك التي وقعتها الدول الاربع في فبراير 2015.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للانباء انه خلال اللقاء، "أدلى الرئيس الروسي بتوضيحات مسهبة حول هذا الحادث في البحر الاسود، شارحا كل شيء بالتفصيل، تماما كما فعل بالامس خلال لقائه الرئيس الفرنسي (ايمانويل) ماكرون" الجمعة.



وأبلغ الرئيس الفرنسي نظيره الروسي "وجوب الدخول في مرحلة نزع فتيل التصعيد"، مطالبا ب"القيام بخطوات ضرورية" لتحقيق ذلك، بحسب الإليزيه.



والجمعة، أبدى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في بوينوس إيرس "ثقته" بأنه سيتم تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، الأمر الذي ندد به بوتين.



والحادث البحري بين روسيا وأوكرانيا هو أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع نزاع مسلح على الأثر في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، أسفر عن أكثر من عشرة آلاف قتيل.