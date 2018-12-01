وزير الشباب والرياضة يلتقى نواب المنيا على هامش زيارته للمحافظة

التقي مساء اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدد من نواب محافظة المنيا على هامش زيارته، والتى تفقد خلالها أعمال تطوير وبناء استاد المنيا، وافتتح بعض الملاعب الخماسية وحمامي سباحة.



قال النائب مجدي ملك عضو المجلس إنه واثنان من النواب هما علاء السبيعي وتوحيد تامر وجهوا قبل أسبوع دعوة لوزير الشباب لزيارة المحافظة للوقوف علي بعض المطالب الملحة في القطاع الرياضي.



وأثناء زيارة "صبحي" للمنيا، تم عقد لقاء معه بحضور محافظ الإقليم اللواء قاسم حسين، وتم عرض بعض المطالب ومنها استكمال الاستاد الرياضي تم البدء في تنفيذه قبل عامين وتوقف العمل به، وإنشاء 14 ملعبا، واستكمال حمام سباحة مركز بني مزار ووضع خريطة للقرى المحرومة بالمحافظة خاصة وأن عدد القرى بتوابعها علي مستوي المنيا يبلغ 2187 في حين أن عدد مراكز الشباب يبلغ 158 فقط، وهناك 35 قرار تخصيص لمراكز شباب منذ عام 2010 وحتى الآن لم يتم إنشائها موضحا أنه منذ عام 2000 وحتى عام 2018 لم ينشأ مركز شباب جديد بالمحافظة وخلال هذا العام حصلنا علي موافقة بإنشاء 12 مركز شباب جديدة تم البدء فيهم.



أضاف النائب أن الوزير تجاوب مع تلك المطالب ووعد بتقديم الدعم لجميع مراكز الشباب خاصة بالقرى، وبالنسبة للاستاد الرياضي تم الاتفاق على وضع جدول زمني مدته 15 شهرا للانتهاء منه وتسليمه وسيكون مفخرة ومدرجاته التي تسع 10 آلاف شخص قابلة للتوسعة حتى تستوعب 20 ألفا فيما بعد.