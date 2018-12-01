مشاهد التخريب في مظاهرات باريس تصدم العالم (فيديو)

قالت جيهان جادو، عضو مجلس حى فرساى بفرنسا، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى، تعليقا على تظاهرات أصحاب السترات الصفراء إن مشاهد التخريب وإحراق السيارات في فرنسا سببت صدمة للعالم.



أضافت جادو، خلال مداخية هاتفية عبر فضائية تن، أن فرنسا تواجه في هذه الآونة خطرا كبيرا خاصة بعد تزايد الموجات الغاضبة التي بدأت منذ أسابيع في شكل مظاهرات عنيفة، مشيرة إلى أن فرنسا لم تشهد مثل هذه المظاهرات من قبل.



أوضحت رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى، أنه من المعروف دائمًا أن التظاهر يكون بشكل سلمي، مؤكدة أن المشاهد الدامية التي حدثت في الشارع الفرنسي سببت صدمة للعالم.