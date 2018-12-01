سباك النهضة ينفى قتل زوجته: «حبيتها رغم معايرتها لى بفقرى»

- الجانى اتهم أشقاءها بالاعتداء عليه عقب وفاتها.. والمحكمة جددت حبسه 15 يومًا



قرر قاضى محكمة جنح السلام، تجديد حبس «محمد. ح»، سباك، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى عقب اتهامه بقتل زوجته «ياسمين» بضربها بـ«مفك» أدى إلى وفاتها هى وجنينها.

وأنكر المتهم أمام النيابة تهمة قتل زوجته أو التخلص منها هى وجنينها، وقال: «تزوجنا منذ سبع سنوات، رغمًا عن أهلى وأهلها، وقمت بتأجير شقة (محل الواقعة) حتى نعيش حياة مستقرة بعيدًا عن المشاكل، ورزقت منها بطفلتى روميساء، وكانت حاملًا فى ولد قبل وفاتها».

وأضاف المتهم أنه كان فى انتظار طفله الجنين وهو فى غاية السعادة، خاصة بعد أن عرف أنه ولد، مشيرًا إلى أن زوجته كانت تعانى من مشكلات فى التنفس أثناء فترة حملها.

وذكر أن زوجته المتوفاة كانت تشكو من عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعى طوال فترة حملها، وأنه عرضها على أكثر من طبيب بمستشفى السلام التخصصى، حيث أكدوا له أن ما تعانى منه زوجته أعراض حمل عادية.

وقال المتهم: «زوجتى كانت تشكو من صدرها قبل الواقعة بأسبوع وأكثر، وطلبت منها أن نذهب للطبيب للكشف عليها، لكنها كانت تصر على الرفض، كما طلبت منها صديقتها اصطحابها للطبيب للاطمئنان عليها وعلى الجنين، مؤكدة لها أن الشهر الثامن من أصعب شهور الحمل، لكنها كانت تصر على الرفض دون سبب واضح».

وأضاف: «كانت مشاكلنا الأساسية بسبب طلباتها الكثيرة، وعدم تقديرها أننى سباك وأعمل اليوم بيومه، وكانت تشكو دائمًا لأشقائها منى وتتهمنى بأننى مقصر معها ومع ابنتنا وأننى لا أعطيها المال الكافى للإنفاق على الأسرة، وتوفير احتياجاتها هى وطفلتنا، رغم أنها تعلم جيدًا أننى كنت أعمل ليل نهار لأوفر لها ولطفلتى كل احتياجاتهما».

وتابع: «قبل الواقعة بيوم اكتشف أنها ذهبت لمنزل أخى وأخذت منه فلوسًا كنت أعطيتها له لأدفع الإيجار، وفاجأنى شقيقى باتصال هاتفى يخبرنى فيه بأنها حضرت وطلبت الفلوس وأخذتها ورحلت، وفى الليل عدت للشقة وسألتها بكل هدوء عن أسباب ذهابها لشقة أخى وطلب فلوس الإيجار منه، فتطاولت علىَّ وشتمتنى وقالت إنها أخذت الفلوس لتشترى الطعام، فطلبت منها إعطائى ما تبقى، لكنها رفضت وتطاولت علىَّ بالشتائم، واتهمتنى بالبخل وأننى (مجوعها) هى وطفلتنا فضربتها بمجموعة مفاتيح كانت معى فى رأسها، فاصطحبت طفلتنا وتركت الشقة».

وقال المتهم: «بعد خروجها بربع ساعة خرجت وراءها وتوجهت لشقة شقيقها، لأصالحها وأحضرها مرة أخرى، فأخبرتنى جارة شقيقها بأنه ليس فى شقته، وأن زوجتى حضرت بالفعل، ثم انصرفت فى توك توك إلى شقيقتها، فاتصلت بها لكنى اكتشفت أنها تركت هاتفها فى الشقة، فرجعت مرة أخرى لشقتى، وفى صباح اليوم التالى ذهبت لشقيقها «م. ح» أمين شرطة، واصطحبته إلى شقيقته ليصالحنا، وبالفعل صالحتها وعادت معى مرة أخرى، بعد أن اعتذرت لها أمام الجميع ووعدتها بأننى لن أضربها مرة أخرى».

وتابع: «يوم الواقعة كانت تشتكى من ألم فى بطنها، فقدمت لها مشروبات ساخنة، ورفضت الخروج للعمل فى هذا اليوم لأبقى بجوارها، إلى أن تتحسن حالتها الصحية، وعرضت عليها الذهاب إلى طبيب لكنها رفضت، وفى نهاية اليوم ازداد الألم وكانت تتوجع بصوت عالٍ جدًا ولم تستطع أن تأخذ نفسها، وقالت إنها تشعر بأنها على وشك الولادة، وكنت أقول لها إنه من غير الممكن حدوث ذلك لأنها فى بداية الشهر الثامن».

وأضاف: «بعد توجعها بطريقة مؤلمة انتابنى الخوف والقلق عليها، فطلبت المساعدة من الجيران، حتى يكونوا بجانبها إلى أن أذهب لإحضار طبيب خاص، بعد تأخر وصول سيارة الإسعاف، وفور عودتى لم أجدها، فأخبرنى جيرانى بأنها توفيت وأن سيارة الإسعاف التى حضرت رفضت نقلها، فاتصلوا بأشقائها الذين أصروا على التوجه بها إلى المستشفى، وعندما لحقت بهم إلى مستشفى السلام التخصصى، تأكدت من خبر وفاتها، وهناك تشاجر أشقاؤها معى وضربونى واتهمونى بأننى قتلتها، وهذا ما لم أفعله».





