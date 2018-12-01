الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

أصدرت الشرطة الفرنسية أوامر للصحفيين ووسائل الإعلام بمغادرة أماكن التظاهرات التي شهدها شارع الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية باريس، مع وصول قوات أمن جديدة إلى المكان.



ووصلت الصدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء" إلى ساحة الكونكورد ومحيط القصر الرئاسي في باريس، وذلك وسط مطالبات باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضرم المتظاهرون ضد غلاء المعيشة ورفع أسعار الوقود النيران في عدد من السيارات والمحال التجارية، وفي مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط باريس.



وذكر تليفزيون "بي.إف.إم" أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس، اليوم السبت، وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل.



ومن بين المحطات التي أغلقت إيتوال في شارع الشانزليزيه وأوبرا والباستيل.