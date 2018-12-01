القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
04:33 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت
dostor.org/2418493

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

أحرز فريق الأهلى منذ لحظات الهدف الأول في شباك بتروجيت في المباراة المؤجلة بالدوري المصري، ويحتل الأهلى المركز الأخير في ترتيب جدول مباريات الدوري المصري

 

يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم 1-12-2018 أمام بتروجيت متذيلاً ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة فقط من 7 مباريات له.

بينما يحتل بتروجيت المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد15 نقطة، جمعها من 15 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي حال اقتناص بتروجيت لنقاط المباراة الثلاث؛ سوف يتنقل الفريق إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ وفي حالة الهزيمة سوف يهبط بتروجيت للمركز الـ16.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كاملة

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت

بث مباشر مباراه الاهلى وبتروجيت الان

بث مباشر مباراه الاهلي وبتروجيت يوتيوب

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين

بث مباشر مباريات الاهلى وبتروجيت

بث مباشرة مباراة الاهلى وبتروجيت

بث مباشر لمباراة الاهلى وبتروجيت اليوم

بث مباشر لمباراة الاهلى وبتروجيت اليوم

موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

مشاهدة دوري ابطال اوروبا

مشاهدة الاهلي ضد بتروجيت مباشر

ماتش الاهلي وبتروجيت مباراة الاهلي وبتروجيت

مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع

مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر


اقرأ أيضًا
منذ أقل من دقيقتين

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

منذ 10 دقائق

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب

منذ 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة

منذ أقل من نصف ساعة

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

منذ 35 دقيقة

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

الآن

زوارق الاحتلال تطلق النيران على الصيادين فى بحر غزة

إحالة 11 متهمًا لـ"الجنايات" فى "حادث كنيسة حلوان"

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

ضبط 346 قطعة يشتبه فى أثريتها بحوذة شخص في المنيا

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

متاجر رئيسية في باريس تغلق أبوابها وسط تصاعد العنف

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

متاجر رئيسية في باريس تغلق أبوابها وسط تصاعد العنف

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت

كشكول

"المحرصاوى": الجيش لقن الإرهاب درسًا ساحقًا

مدن الأزهر تكشف لـ"كشكول" موعد تسكين طلاب الالتماسات

دورات خاصة لتعليم المكفوفين بـ "دراسات الأزهر" بالزقازيق

ندوة للدفاع عن ثوابت الإسلام بـ"الدراسات الإسلامية" بالشرقية

بالصور.. وزير التعليم والسفير اليابانى يشاركان طلاب المدرسة اليابانية بالعبور زراعة الورود

الأمصار

احتجاجات فرنسا.. غلق 19 محطة مترو وأماكن عامة بباريس

واشنطن تدين تجربة إيران الباليستية: اختراق للقرارات الدولية

20 زعيم يحضرون حفل تنصيب رئيس المكسيك

الأمير الأردني يطالب بالتحقيق في قضية التحرش بلاعبات المنتخب الأفغاني

احتجاجات فرنسا.. إصابة 65 شخصا بينهم 11 من قوات الأمن بباريس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

كاتب بريطاني: الكارتون الروسي "ماشا والدب" يخلو من أي دعاية

حكاية صورة.. "في البحر سمكة"

القبض على امرأة بسبب زواجها من قاصر

مباريات
الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎