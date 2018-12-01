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السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:55 م

حجز 3 من جماهير الاتحاد لإشعالهم الشماريخ في مباراة الزمالك

حجز 3 من جماهير الاتحاد
داليا عبد الباسط
dostor.org/2418491

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حجز 3 من مشجعى نادى الاتحاد السكندري، لحين ورود تحريات المباحث.

وباشرت النيابة، التحقيق مع عدد من جماهير نادى الاتحاد السكندرى، التى أشعلت الشماريخ بمدرجات استاد "بتروسبوت" خلال مبارة فريقهم أمام نادى الزمالك، فى إطار البطولة العربية.

كانت ألقت قوات الأمن القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمين وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة.

كان فريق الاتحاد السكندري تأهل لربع نهائي كأس زايد الدولي للأبطال بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، بعد فوز الاتحاد السكندري بهدف المهاجم الغاني بناهيني، في ظل نهاية مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب.

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