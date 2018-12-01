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السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:50 م

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر غدًا تستمر يومين

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
أ ش أ
dostor.org/2418485

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، زيارة رسمية للجزائر غدا، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إنه "في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يؤدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة رسمية للجزائر يومي 2 و3 ديسمبر 2018 على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة".

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستعطي زخما متجددا لمختلف اللجان الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن زيارة ولي العهد السعودي ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".

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