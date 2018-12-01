رنيم الوليلي تتصدر التصنيف العالمي لمحترفات الاسكواش في ديسمبر



عادت لاعبة الاسكواش المصرية، رنيم الوليلي، إلى صدارة التصنيف العالمي للمحترفات في شهر ديسمبر الجاري بعد وصولها إلى 18345 نقطة، وذلك تكرارا لإنجازها في سبتمبر 2015 عندما ظلت في بطلة للعالم لمدة 4 أشهر.

وارتقت الوليلي للمركز الأول بعد مشوارها حتى النهائي في بطولة هونج كونج المفتوحة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى الهزيمة التي لحقت في ربع النهائي بزميلتها نور الشربيني التي فقدت الصدارة.

وقالت الوليلي - في تصريحات للموقع الرسمي لـ"الجولة العالمية لمحترفي ومحترفات الاسكواش" اليوم السبت - "بدأت هذا الموسم بهدف تقديم أفضل ما لدي في كل بطولة وكل مباراة لمحاولة الوصول لأكبر عدد من النهائيات من أجل الفوز بلقب أو لقبين".

وأضافت الوليلي "حالفني التوفيق في البداية الجيدة للموسم لكن النصف الثاني من الموسم ستكون بالتأكيد مثيرة للاهتمام. فمباريات السيدات حاليا تتسم بالمنافسة العالية وكل لاعبة تثبت أنها الأفضل هذا الموسم".

ووفقا لتصنيف شهر ديسمبر، فإن مصر لديها ثلاث لاعبات أخريات ضمن المصنفات العشر الأوائل هن: نور الشربيني في المركز الثاني برصيد 15325 نقطة ونور الطيب المصنفة الثالثة برصيد 10905 نقطة ونوران جوهر السابعة برصيد 6170 نقطة.



