إصابة صحفيين أثناء تغطيتهما الاحتجاجات في باريس

أصيب صحفيان يعملان في قناة "RT France" بجروح، اليوم السبت، أثناء تغطيتهما لاحتجاجات "السترات الصفراء" التي تجري في باريس، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.



وقال مراسل القناة لوكا لاجي، إنه أصيب برصاصة مطاطية في وجهه بعد استخدام الشرطة للرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شوارع المدينة.



ونقل الصحفي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج نقلا عن روسيا اليوم.



من جانبها، قالت مديرة قناة "RT France" الروسية، كسينيا فيودوروفا: "أصيب صباح اليوم صحفيان اثنان من قناتنا بقنبلة مسيلة للدموع ورصاصة أطلقت من بندقية "Flash-ball" تعود للشرطة، في جادة الشانزليزيه المعروفة في باريس وأصيب، لوكا لاجي، بجرح في فكه، ويتلقى حاليا العلاج في المستشفى.



وأجرينا حديثا معه وأقنعنا بأن حالته الصحية مستقرة وتبدي فرق تصويرنا، التي تغطي الاحتجاجات، شجاعة ومهارة عالية.



وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.