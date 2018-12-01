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السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:45 م

سبال يتعادل مع إمبولي (2/2) في الدوري الإيطالي

سبال يتعادل مع إمبولي
أ ش أ
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تعادل فريق سبال مع ضيفه إمبولي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد "باولو موتزا" في افتتاح مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان سبال هو من تقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه السلوفيني ياسمين كوريتش، إلا أن فريق إمبولي نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 24 عن طريق فرانشيسكو كابوتو قبل أن يتقدم في الدقيقة 43 بواسطة رادي كرونيتش، ولعب سبال منقوصا منذ الدقيقة 49 نتيجة لطرد تياجو كيونيك، إلا أنه بالرغم من ذلك تمكن كوريتش مجددا من خطف هدف التعادل لسبال في الدقيقة 67.
بهذه النتيجة، يصبح رصيد سبال 14 نقطة في المركز الـ15، كما ارتفع رصيد إمبولي إلى 13 نقطة في المركز الـ16 بجدول ترتيب "الكالتشيو".

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