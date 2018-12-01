حزب التحالف الوطني الجزائري يؤيد ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة

أكد الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري بلقاسم ساحلي موقف حزبه الداعم لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة ولمبدأ "الاستمرارية من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة وتعميق الاصلاحات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.



ودعا ساحلي في تصريح اليوم بالجزائر العاصمة السياسيين السياسية الى المساهمة "بجدية وفعالية" في إثراء النقاش حول الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال العمل على إقناع الشعب باقتراحاتهم وبرامجهم.



وثمن ساحلي، رسالة الرئيس بوتفليقة التي وجهها للقاء الحكومة مع الولاة والتي أكد فيها بان رهانات الحاضر والمستقبل تتجاوز بكثير مجرد تعاقب الوجوه والاشخاص بل تتعداه الى صون وحماية الانجازات المحققة وتثمينها والارتقاء بها الى مستوى أعلى من العمل التنموي والسياسي.



وقال ساحلي إن الأمر يتطلب تعميق اللامركزية وتثمين القدرات البشرية وترقية المرفق العمومي وتدارك العجز في نوعية الخدمات ومحاربة التصرفات البيروقراطية"، مرحبا في نفس السياق بالقرارات والتوصيات التي انبثقت عن هذا الاجتماع باعتباره مجالا للحوار البناء بين مختلف الاطراف المشاركة في مسار التنمية المحلية المتكاملة، خاصة فيما يتعلق برفع مختلف القيود والعراقيل ودعم المبادرات المحلية وتحسين الحوكمة الاقليمية والمحلية وتخليصها من الأعباء البيروقراطية واشراك الجماعة المحلية في تهيئة شروط جاذبية الاقليم وترشيد النفقات وانعاش الاستثمارات المحلية".