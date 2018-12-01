مايك بومبيو: إلغاء قمة ترامب وبوتين بسبب الأزمة الأوكرانية فقط

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إلغاء القمة التي كان من المقرر عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين تم بسبب الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية.



وأوضح بومبيو أن العدوان الروسي على أوكرانيا في مضيق كيرتش القريب من هو السبب الوحيد وراء إلغاء القمة بين الزعيمين وذلك وفق قناة " CNN" الأمريكية.



وفي مقابلة مع " CNN" على هامش قمة العشرين في الأرجنتين قال بومبيو إن ترامب ألغى الاجتماع المرتقب "لأن الروس تصرفوا بطريقة تتعارض بشكل كبير مع القانون الدولي".



وأضاف: "أراد الرئيس أن يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها؛ بأننا نجد أن هذا النوع من السلوك غير مقبول؛ لذا ألغينا الاجتماع".



واحتجزت البحرية الروسية الاسبوع الماضي ثلاث سفن أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم وعلى متنهم 24 بحارا، وأمرت محكمة في القرم التي تسيطر عليها روسيا باحتجاز 12 من هؤلاء الجنود لمدة شهرين.