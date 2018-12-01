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السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:42 م

ارتفاع عدد معتقلي "السترات الصفراء" في باريس إلى 183 شخصًا

ارتفاع عدد معتقلي
dostor.org/2418474

ارتفع عدد المتظاهرون الذين اعتقلتهم الشرطة الفرنسية إلى 183 شخصا، حتى الآن، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

واندلعت احتجاجات «السترات الصفراء»، على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود، استخدمت خلالها شرطة مكافحة الشغب في فرنسا، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك بعد قطع المحتجين عددا من الطرق وحرق سيارات الأمن.

وعاد محتجو «السترات الصفراء» إلى العاصمة الفرنسية، اليوم السبت، وسط مخاوف من تجدد حوادث حرق المتاريس والتخريب التي وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنّها "مشاهد حرب"، بعد أسبوع على مظاهرة تخللتها أعمال عنف في جادة الشانزليزيه في باريس.

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