نادي ريفر بليت الأرجنتيني يرفض خوض السوبر كلاسيكو في مدريد



أكد نادي ريفر بليت الأرجنتيني رفضه خوض مواجهة نهائي كوبا ليبرتادوراس أمام بوكا جونيورز على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ريفر بليت في بيان صادر نشره على موقعه الإلكتروني اليوم السبت إن أحداث العنف كانت خارج الملعب، وهو ما يجعل مسؤولية التقصير الأمني تعود إلى سلطات العاصمة الأرجنتينية وليس النادي، مما يجعل معاقبته بعد اللعب على ملعبه أمرًا غير مقبول.

وأضاف النادي أن أكثر من 66 ألف متفرج تواجدوا لما يقرب من 8 ساعات يوم المباراة وعادوا مجددًا عقب تأجيلها لأربع وعشرين ساعة، قبل أن تتأجل مرة أخرى، وسيتسبب قرار نقل المواجهة في حرمانهم من حقهم دون مبرر، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للسفر إلى المكان الذي تم اختياره.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الخميس الماضي عن إقامة مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوراس على ملعب محايد، واختار سانتياجو برنابيو ملعب فريق ريال مدريد الإسباني لاحتضان المواجهة بعد عدة عروض من دول مختلفة.

وأقيمت مواجهة الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين في نهائي البطولة القارية يوم الحادي عشر من نوفمبر الماضي، بعدما تأجلت لأربع وعشرين ساعة لأسباب مناخية، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وتقضي لوائح كوبا ليبرتادوراس بعدم اللجوء إلى قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض عند التعادل بمجموع المباراتين في المواجهة النهائية، وهو ما جعل مواجهة إياب النهائي حاسمة بشكل مستقل عن نظيرتها في الذهاب.

وتعرضت حافلة فريق بوكا جونيورز لاعتداءات من قبل جماهير ريفر بليت قبل دخول ملعب "مونيمينتال" لخوض مواجهة الإياب في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وتعرض عدد من لاعبي الفريق للإصابة، وهو ما تسبب في تأجيل المواجهة، قبل قرار إقامتها خارج الأرجنتين.