متظاهرون يسطون على أحد البنوك في باريس

قاد عدد من المتظاهرين سطوًا مسلحًا على أحد البنوك في باريس، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.



وكانت أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "عدد الأشخاص الذين شاركوا في التظاهرات الرافضة لارتفاع أسعار المحروقات في مختلف المناطق الفرنسية بلغ 75 ألف شخصا".



واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول اشتباكات مع الشرطة الفرنسية وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

