اون سبورت HD onair.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018

«قصاقيص زلعوكة»

يجلس على باب غرفته، منهمكًا في تحضير كوب الشاي. يتكأ بيده على باب خشبي عتيق، مرصع بالصور الملونة، يتطلع إليها بين آن وآخر، يظل قابعًا داخل غرفته بعد انتهاء عمله، يتصفح المجلات ويتأمل صورها، يقص منها ...