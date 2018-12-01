القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
04:33 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:38 م

رئيس الفيفا يتوعد أغبياء نهائي ليبرتادوريس

جاني إنفانتينو
جاني إنفانتينو
dostor.org/2418463

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، انتقادا لاذعا لما وصفهم بـ"أغبياء أفسدوا الفرحة"، في تعليقه على إرجاء مباراة الإياب لنهائي كأس ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، بعد اعتداء مشجعي الأول على حافلة الثاني.

وكانت المباراة مقررة السبت الماضي، على ملعب ريفر "مونيومنتال" بعد تعادل الفريقين ذهابا 2-2 على ملعب بوكا "بومبونيرا"، في أول لقاء بين الغريمين التاريخيين في نهائي المسابقة، التي توازي دوري أبطال أوروبا.

إلا أن اعتداء المشجعين بالعصي والحجارة على الحافلة، والذي أدى الى إصابة بعض اللاعبين، دفع الاتحاد القاري في أميركا الجنوبية (كونميبول) بداية إلى إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها.

وبعد ذلك إلى اليوم التالي. وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ الاتحاد المباراة حتى إشعار آخر، وأعلن الخميس أنها ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني، في التاسع من ديسمبر.

وفي أول تعليق له على هذه المسألة، قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين "هؤلاء أغبياء أفسدوا الفرحة (في إشارة للمشجعين الذين اعتدوا على الحافلة). يجب العمل على تحديد المسؤولين. يجب التعرف عليهم وإخراجهم" من الملاعب.

وأضاف رئيس الفيفا "آمل في ألا يتكرر هذا الأمر. يجب أن تؤدي هذه القصة لطي صفحة وفتح أخرى. هذه مباراة كرة قدم، ليست حربا ولا حتى معركة".

ولاقى نقل المباراة إلى خارج الأرجنتين انتقادات واسعة من المشجعين المحليين، علما بأنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة، تقام فيها مباراة نهائية خارج القارة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من دقيقتين

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

منذ 11 دقائق

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب

منذ 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة

منذ أقل من نصف ساعة

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

منذ 36 دقيقة

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

الآن

زوارق الاحتلال تطلق النيران على الصيادين فى بحر غزة

إحالة 11 متهمًا لـ"الجنايات" فى "حادث كنيسة حلوان"

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

ضبط 346 قطعة يشتبه فى أثريتها بحوذة شخص في المنيا

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

متاجر رئيسية في باريس تغلق أبوابها وسط تصاعد العنف

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

متاجر رئيسية في باريس تغلق أبوابها وسط تصاعد العنف

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت

كشكول

"المحرصاوى": الجيش لقن الإرهاب درسًا ساحقًا

مدن الأزهر تكشف لـ"كشكول" موعد تسكين طلاب الالتماسات

دورات خاصة لتعليم المكفوفين بـ "دراسات الأزهر" بالزقازيق

ندوة للدفاع عن ثوابت الإسلام بـ"الدراسات الإسلامية" بالشرقية

بالصور.. وزير التعليم والسفير اليابانى يشاركان طلاب المدرسة اليابانية بالعبور زراعة الورود

الأمصار

احتجاجات فرنسا.. غلق 19 محطة مترو وأماكن عامة بباريس

واشنطن تدين تجربة إيران الباليستية: اختراق للقرارات الدولية

20 زعيم يحضرون حفل تنصيب رئيس المكسيك

الأمير الأردني يطالب بالتحقيق في قضية التحرش بلاعبات المنتخب الأفغاني

احتجاجات فرنسا.. إصابة 65 شخصا بينهم 11 من قوات الأمن بباريس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

كاتب بريطاني: الكارتون الروسي "ماشا والدب" يخلو من أي دعاية

حكاية صورة.. "في البحر سمكة"

القبض على امرأة بسبب زواجها من قاصر

مباريات
الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎