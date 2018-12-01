الجيش الصيني ينشر قوات بحرية وجوية لتحذير سفينة أمريكية في البحر الجنوبي

أعلن الجيش الصيني اليوم نشر قواته البحرية والجوية لتحذير سفينة أمريكية من الإبحار عبر المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني في بيان نقلته صحية "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن قاذفة الصواريخ الأمريكية "يو إس إس تشانسيلوفيل" أبحرت حول جزر باراسيل يوم الأربعاء الماضي دون الحصول على موافقة الحكومة الصينية.



وأضاف البيان أن "القيادة الجنوبية نظمت قوات بحرية وجوية لمراقبة السفينة الحربية الأمريكية وأعطتها تحذيرا بالمغادرة"، مشيرة إلى أنها ستستمر في مراقبة الظروف الجوية والبحرية عن كثب لمنع وقوع أي أحداث تهدد الأمن القومي للصين".



ودعت القيادة الجنوبية للجيش الصيني، الولايات المتحدة لإدارة أكثر ملائمة لأسطولها البحري والجوي لتجنب وقوع أي سوء في التقدير.



وكان المتحدث باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي ناثان كريستينسين قد قال في بيان الخميس الماضي إن السفينة الحربية الأمريكية أجرت عملية قرب الجزر الصينية لتحدي أحقية الصين فيها والحفاظ على إمكانية دخول تلك المياه كما ينص القانون الدولي.



ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج أمس أن السفينة الأمريكية دخلت المياه الصينية دون تصريح، مشددا على أن أظهرت موقفها عبر الاحتجاجات الشديدة.



وذكرت الصحيفة أن آخر عملية بحرية أمريكية في بحر الصين الجنوبي تأتي بعد أسابيع من قرب اصطدام سفينتين حربيتين صينية وأمريكية في المياه المتنازع عليها يوم 30 سبتمبر الماضي.