عمليات نهب لعدد من المصارف والمطاعم في باريس

أفادت مصادر فرنسية، مساء السبت، بوقوع عمليات نهب كبيرة لعدد من المصارف والبنوك والمطاعم في باريس جراء الاحتجاجات العارمة التي تقودها مجموعات السترات الصفراء وسط سقوط جرحى من قوات الشرطة والمتظاهرين.



وأعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة 80 شخصًا في مواجهات باريس بينهم 14 فردًا من قوات الأمن، مشيرًا إلى أن حوالي 75 ألف فرنسي شاركوا في احتجاجات اليوم، وذلك وفق قناة العربية الحدث.



وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال 183 شخص من المحتجين المنتمين لجماعة السترات الصفراء.



من جانبها، اقتحمت الشرطة الفرنسية أحد شوارع قوس النصر لإطفاء الحرائق وردع المحتجين، حيث اندلعت حرائق ضخمة في أحد فنادق باريس في منطقة قوس النصر بجانب امتداد النيرات إلى عدد من السيارات والمباني والمقاهي المحيطة بالمنطقة.



وتحاول قوات الشرطة منع المحتجين من الوصول إلى الشانزليزيه الشهير في باريس للتضيق على التظاهرات ومنع عمليات التخريب.