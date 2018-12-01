القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
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05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
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03:50 م

(al ahly vs petrojet) بث مباشر الاهلي وبتروجيت اليوم كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018
03:41 م

Yallashoot مباريات اليوم بث مباشر.. بتروجيت ضد الأهلي | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018 بث مباشر
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:40 م

شاهد لقاء الاهلي وبتروجيت ضمن المباريات المؤجلة فى الدورى المصرى ON Sport

شاهد لقاء الاهلي
dostor.org/2418382

 

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تشاهدون اليوم 1-12-2018 في الساعة السابعة مساء بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت حيث يسعى الاهلى خلال مباراة اليوم أمام بتروجيت؛ إلى تحقيق الفوز وإنهاء الهزائم المتكررة للشياطين الحمر.

 

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وحقق الاهلي نتائج سلبية في العديد من المسابقات وكان أخرها خروجه للبطولة العربية وهزيمته الصادمة لجمهوره في نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز أمام فريقي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.


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