شاهد لقاء الاهلي وبتروجيت ضمن المباريات المؤجلة فى الدورى المصرى ON Sport

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1-12-2018 في الساعة السابعة مساء بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت حيث يسعى الاهلى
خلال مباراة اليوم أمام بتروجيت؛ إلى تحقيق الفوز وإنهاء الهزائم المتكررة للشياطين
الحمر.
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وحقق الاهلي نتائج
سلبية في العديد من المسابقات وكان أخرها خروجه للبطولة العربية وهزيمته الصادمة لجمهوره
في نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز أمام فريقي
الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.