embratoria مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018 الدوري المصري 2018-كول كورةHD

بث مباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت، في الدوري العام المصري مساء اليوم السبت.

ويلتقي فريقا الأهلي وبتروجت، مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري العام والذي يحتل الشياطين الحمر فيه المركز الأخير بعد لعب 7 مباريات برصيد 11 نقطة ويبقى له تسع مباريات مؤجلة بينما يحتل بتروجيت المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.





embratoria مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018 الدوري المصري 2018-كول كورةHD



ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث ليخرج من كبوته بعد سلسلة الهزائم المتتالية في نهائي دوري أبطال أفريقيا ثم الخروج من بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي، ثم الهزيمة من المقاولون العرب الأسبوع الماضي في بطولة الدوري العام.

embratoria مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018 الدوري المصري 2018-كول كورةHD



موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت.

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت، فى السادسة مساء اليوم السبت ويشهد تشكيل مباراة الأهلي خروج ساليف كوليبالي الدولي المالي من تشكيلة الفريق الأساسية ويأتي تشكيل فريق الأهلي، كالتالي:

embratoria مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018 الدوري المصري 2018-كول كورةHD



حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: كريم نيدفيد، سعد سمير، أحمد علاء، أيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد. وسط الهجوم: إسلام محارب، وليد سليمان، ناصر ماهر. خط الهجوم: وليد أزارو.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت، في الدوري العام اليوم السبت.