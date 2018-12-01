أجيرى يطالب بوقف المفاوضات المحلية مع المحترفين



كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول عن تخوف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لـ«الفراعنة»، من عودة اللاعبين المحترفين فى الخارج إلى الدورى المصرى، خاصة إلى الأهلى، الذى يمارس ضغوطًا لإعادة عدد منهم خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن «أجيرى» يفضل اللاعب المحترف حتى لو كانت مشاركاته مع فريقه على فترات، مثل محمد الننى ورمضان صبحى، عن نظيره المحلى الذى يشارك مع فريقه بشكل مستمر، إيمانًا منه بتواضع مستوى اللاعبين المحليين، وصعوبة استيعابهم فكره وطريقته فى وقت قصير، على عكس المحترفين، الذين ينفذون تعليمات الجهاز الفنى بدقة متناهية.





