kora star | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر | koora star | كورة لايف ستار | كورة ستار | الاهلي وبتروجت kooora star يلا شوت

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بث مباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت، في الدوري العام المصري مساء اليوم السبت.

ويلتقي فريقا الأهلي وبتروجت، مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري العام والذي يحتل الشياطين الحمر فيه المركز الأخير بعد لعب 7 مباريات برصيد 11 نقطة ويبقى له تسع مباريات مؤجلة بينما يحتل بتروجيت المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.





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ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث ليخرج من كبوته بعد سلسلة الهزائم المتتالية في نهائي دوري أبطال أفريقيا ثم الخروج من بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي، ثم الهزيمة من المقاولون العرب الأسبوع الماضي في بطولة الدوري العام.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت.





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يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت، فى السادسة مساء اليوم السبت ويشهد تشكيل مباراة الأهلي خروج ساليف كوليبالي الدولي المالي من تشكيلة الفريق الأساسية ويأتي تشكيل فريق الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: كريم نيدفيد، سعد سمير، أحمد علاء، أيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد. وسط الهجوم: إسلام محارب، وليد سليمان، ناصر ماهر. خط الهجوم: وليد أزارو.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت، في الدوري العام اليوم السبت.



