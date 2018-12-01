embratoria يلا شوت ahly..مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر في الدوري المصري(مجانا)|بين ماتش كورة لايف





يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من يوم 14 أكتوبر الماضي، على ملعب الجيش بالسويس.









الأهلي خاض حتى الآن سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، وتمكن الأهلي من جمع 11 نقطة في المركز الأخير، إلا أن الأهلي له عدة مباريات مؤجلة قد تجعله في مصاف فرق مقدمة الدوري المصري الممتاز.





تلقي الأهلي 3 هزائم متتالية. خسر لقب إفريقيا لصالح الترجي وودع كأس زايد أمام الوصل وخسر في الدوري أمام المقاولون العرب.









ومن المتوقع أن يبدأ الأحمر المباراة بتشكيل مكون من:-









حراسة المرمى: شريف إكرامي.





الدفاع: محمد هاني وسعدالدين سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف.





الوسط: حسام عاشور وهشام محمد أو "عمرو السولية"، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، وناصر ماهر.





الهجوم: وليد أزارو.





موعد مباراة الأهلي وبتروجت





وقد حددت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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