اعتقال 120 شخصًا وإصابة 20 آخرين في اشتباكات بفرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم اعتقال ما يزيد على 120 شخصا وإصابة نحو 20 آخرين خلال اشتباكات اندلعت بين متظاهرين المحتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة في جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.



وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية أن الاشتباكات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة على الرغم من نشر الآلاف من أفراد الشرطة وإغلاق شارع الشانزليزيه أمام السيارات وقيام قوات الشرطة بفحص الهويات وتفتيش الحقائب.



وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إن 1500 من مثيري الشغب متواجدون حول جادة الشانزليزيه خارج المحيط الذي تؤمنه الشرطة.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن ما يقل عن 36 ألف متظاهر خرجوا في احتجاجات في أنحاء البلاد، من بينهم 5500 شخص في العاصمة باريس.



وأشارت (فرانس 24) إلى أن الوضع في باريس اليوم يختلف عن باقي مناطق فرنسا الآخرى حيث إن التظاهرات وإغلاق الطرق الذي يقوم به المتظاهرون يسير بشكل سلمي إلى حد كبير فيما اندلعت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي تم نشرها بوسط فرنسا حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من جادة الشانزليزيه لتفريقهم.



يذكر أن الاحتجاجات بدأت قبل نحو اسبوعين بتظاهر سائقي السيارات ضد زيادة الضرائب المفروضة على الوقود إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.



وسعى الرئيس الفرنسي إلى إخماد التظاهرات بالوعد بإجراء محادثات على مستوى البلاد على مدار ثلاثة أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد أقل استخداما للكربون دون أن يتسبب ذلك في معاقبة الفقراء، كما تعهد بإبطاء معدل زيادة الضرائب المفروضة على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بوتيرة سريعة للغاية ولكن فقط بعد أن يتم زيادة الضرائب المقررة في شهر يناير المقبل.