ثنائية أسباس تمنح سيلتا فيغو الفوز على هويسكا في "الليجا"

تغلب نادي سيلتا فيجو على ضيفه هويسكا بهدفين دون رد، في لقاء جمعهما اليوم، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



وفرض المهاجم الدولي الإسباني ياجو أسباس نفسه نجما للمباراة، بتسجيله ثنائية سيلتا فيجو، في الدقيقتين (38 و77).



وبهذه الثنائية انفرد أسباس بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعشرة أهداف، متقدما بفارق هدف واحد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيان ستواني هداف جيرونا.



وارتقى سيلتا بعد هذا الفوز إلى المركز الـ11 مؤقتا برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد هويسكا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، عند 7 نقاط في المركز الـ20 الأخير في جدول ترتيب "الليجا".