الدستور «نيوزليتر 14».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الرابعة عشر عشر من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





- ماذا تعرف عن الاقتصاد الأزرق؟

"الاقتصاد الأزرق" هو مؤتمراً تم عقده فى دولة كينيا الاسبوع الماضى وشارك فيه وزير الري المصري، حيث التقى وزير الحكم المحلي الكينى على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر " استدامة الاقتصاد الازرق" بالعاصمة الكينية نيروبى، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية.









وتناولت اللقاءات فى المؤتمر حول تفعيل التعاون المشترك ومتابعة اتفاقيات التعاون والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها، وكذلك موقف مشروع الممر الملاحي واهميته في التكامل مع مشروع "لابست" وهو ممر التنميه الذي يربط شرق افريقيا بغربها والممر الملاحي الذي يربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا .. كما تناولت اللقاءات الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبادل الخبرات في الادارة المحلية.

تجدر الإشارة بأن مصطلح الاقتصاد الأزرق يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.





- ما هى "المحاكم العمالية" التى دشنتها السعودية من أجل المصريين؟

دشنت السعودية "المحاكم العمالية"، وذلك لتسوية الخلافات العمالية للمصريين بالخارج، بمقر مركز التدريب العدلى بالرياض، حيث تعتمد هذه المحاكم كليا على الرقمية بلا ورق بدء من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام بهدف انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءً من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائى والتنفيذ مضيفا أن المرحلة الأولي سوف تشهد افتتاح 7 محاكم عمالية ابتدائية فى: "الرياض، ومكة ، وجدة، وابها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة"، بالإضافة إلى 27 دائرة ابتدائية فى مختلف مدن المملكة ، فضلا عن 9 دوائر استئناف عمالية ضمن 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة ، وتم تخصيص 139 قاضيا مدربا ومؤهلا لذلك.





- "مواصلات مصر" على موقع جوجل

يبدو أن حدثاً مهما تتجهز له محافظة القاهرة، بعدما شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطلاق مسارات شركة "مواصلات مصر" على موقع جوجل، لنقل تحركات شبكة المركبات "الأتوبيس والميني باص" عبر تطبيق "Google Maps" الموجود على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام "الأندرويد" و"IOS"، بالقاهرة كأول مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا تطبق الخدمة.





وفي سياق أخر، أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه يجرى حاليا التجهيز لتطبيق نظام النقل الذكى على الطرق لمراقبتها وإحكام السيطرة عليها، لافتا أن 5 تحالفات عالمية لتنفيذ هذا النظام، سيتم اختيار التحالف المنفذ لهذا النظام بداية 2019، مشيرا إلى أن الطفرة التى حدثت فى قطاع الطرق أدت إلى خفض حوادث الطرق بنسبة 27%.





- ماذا فعلت وزارة الصحة بعد كارثة وفيات الغسيل الكلوى بديرب نجم؟

حولت المسئولين للتحقيق وتم تعويض الضحايا لكن لا شىء آخر، إلا أن وزير الهجرة، الدكتورة نبيلة مكرم أعلنت عن تبرع مواطن مصري يقطن في أبو ظبي بـ 10 وحدات غسيل كلوي لمستشفي ديرب نجم المركزي بالشرقية، وذلك للمساعدة في تطوير قسم الغسيل الكلوي، بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة ٣٣ آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل بحسب بيان للنائب العام، مشيرة إلى أنه يتم اليوم تركيب الأجهزة وتشغيلها.

كما كرمت السفيرة نبيلة مكرم، الضباط المصريين مصابي الحرب على الإرهاب والذين يتلقون العلاج بالعاصمة البريطانية لندن، خلال زيارتهم لمعرض "عقارات مصر" إذ تم استقبالهم بالورود وتكريماً لهم كرمز للبطولة والتضحية والفداء للوطن، في حضور عدد من الجالية المصرية بإنجلترا.





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