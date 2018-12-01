الجيش اليمنى يتقدم فى جبهات عدة بمحافظة البيضاء

واصل الجيش اليمني عملياته العسكرية، السبت، مع ميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات بمحافظة البيضاء.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن قوات الجيش اليمني تقدمت في منطقة الكبار بجبهة ناطع، وسيطرت على عدد من المواقع للحوثيين في أطراف مديرية ناطع.



وأضافت الوكالة أن عددًا من الألوية بمحور بيحان بقيادة اللواء مفرح بحيبح، تقدمت في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وسيطرت على عدد من التلال التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.



وفي جبهة قانية، دكّت مدفعية الجيش تحصينات الحوثيين في منطقة الوهبية، موقعة خسائر في صفوفهم.

وفي السياق ذاته، شن طيران التحالف العربي عددًا من الغارات على تعزيزات الميليشيات الحوثية ودمر عربات عسكرية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم.