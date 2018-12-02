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سياسي
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:09 ص

برلمانى يطالب رئيس الوزراء بمراعاة ظروف الفلاحين وحل مشاكلهم

اللواء عصام خلاف
اللواء عصام خلاف
إسلام نصير
dostor.org/2418330

تقدم اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تتضمن مجموعة من المشاكل والأزمات التي يعاني منها المزارع المصري، في تلك الظروف الراهنة.

وقال "خلاف" في طلبه": إن قطاع الزراعة في مصر، يعد من أهم القطاعات التي تساهم في اقتصاد البلاد، حيث تساهم الزراعة بنحو سُبع الناتج المحلي الإجمالي، كما تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في توظيف الأيدي العاملة، فيعمل في قطاع الزراعة ربع القوى العاملة، وتساهم الزراعة في جذب العملات الأجنبية عن طريق التصدير للخارج.

وأضاف: أن هناك مشاكل جمّة موروثة أثرت بالسلب على الزراعة المصرية وحدّت من انطلاقها وأخرجتها من دورها كداعم أكبر للاقتصاد المصري، ويحقق الربحية للمزارعين، فيحتفلون بحصاد القمح والقطن والبرتقال والفول والعدس، وقت أن كانت الزراعة المصرية سلة غداء العرب والروس الأوروبيين.

واستطرد: أن من أبرز المشاكل التي يعاني منها المزارع المصري، تكرار أزمات الري باستمرار، ومعاناته في تسويق انتاجه بعد أن تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ونقص السماد وغيابه بالشهور عن الجمعيات الزراعية، وارتفاع أسعار الوقود، وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية.

وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة، بضرورة بمراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم وسرعة حل مشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية.

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