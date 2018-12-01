9 شركات تتنافس لمشاركة "ناسا" تنظيم بعثات القمر

أعلن جيم بريدنستاين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الخميس الماضي، عن اختيار تسع شركات خاصة للمشاركة في مناقصة مشاريع إرسال البعثات البحثية إلى القمر.



ومن بين أهم الشركات التي اختارتها وكالة "ناسا" للمشاركة في هذه المناقصة، شركة "لوكهيد مارتن سبيس"، التي تعتبر المقاول الدائم للوكالة والقوات الجوية الأمريكية في مجال تصميم وإنتاج الأجهزة الفضائية.



والمثير في الأمر أن شركة "سبيس إكس" التي أعلن رئيسها إيلون موسك عن خططه لاستعمار المريخ لم تدرج في هذه القائمة.





ووفقًا للوكالة، فقد تم تخصيص 2.6 مليار دولار للعقود الخاصة بنقل الشحنات التجارية إلى القمر (Commercial Lunar Payload Services، CLPS) خلال السنوات العشر المقبلة.



كما أن اختيار المقاولين جاء نتيجة مناقصة خاصة فيها مقارنة للإمكانيات التقنية والتكلفة وجدول العمل الزمني.



وكما هو معلوم، تعمل "ناسا" حاليا على تحقيق مشروع إنشاء المحطة الفضائية القريبة من القمر "Gateway"، والتي ستصبح محطة لتنقل رواد الفضاء من وإلى القمر بواسطة مركبات فضائية مكوكية.



وبحسب مدير الوكالة، سيكون هذا ممكنا خلال السنوات العشر المقبلة. وتأمل "ناسا" في أن يصبح القمر محطة انطلاق المركبات المأهولة إلى الفضاء البعيد.



وسبق أن أعلنت "ناسا" أن بناء المحطة القمرية سيبدأ، في عام 2022، وأول رحلة إليها ستكون في عام 2024، وهبوط الأمريكان على القمر سيكون في نهاية العقد الثاني من القرن الحالي.