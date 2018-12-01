VIVA BeINيلاشوت|مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع مباراة الاهلي اليوم في(الدوري المصري)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق ومحبى الكرة المصرية خلال الفترة الحالية متابعة كافة الاحداث الرياضية ومتابعة مباريات الاندية خلال الجولة الحالية بالدوري المصري الممتاز، حيث يحل المارد الاحمر النادى الاهلى المصري خلال الفترة الى النظر الى مباريات المؤجلة والتى كانت بسبب اشتراكه بدوري أبطال إفريقيا وأيضا اشتراكة بالبطولة العربية للأندية، ومع تأكد خروج المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، جاء ليضع كافة تركيزه على الدوري المصري والنظر على لقاءات المؤجلات من الاسابيع الماضية

ويتابع جماهير الاهلى المصري اللقاء القادم خلال منافسات الدوري المصري من مرحلة المؤجلة مع الجولة التاسعة للموسم الكروي الحالي، حيث يحل النادى الاهلى ضيفا ثقيلا على استاد الجيش بالسويس وذلك يوم السبت القادم الموافق الأول من ديسمبر 2018، حيث حدد الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد وتوقيت اللقاء القادم

ويدخل المارد الأحمر اللقاء القادم وهو عينه على الثلاث نقاط جراح المباريات القادمة وأيضا يصالح الجماهير ، بعد الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الأحمر حتى الآن من سوء النتائج وتراجع في مستوى اللاعبين مما تسبب فى خروجه ن البطولة العربية وخسائره بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الاهلي المرعب كورةلايف-بث مباشر..مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز|korastar|كورة لايفkora live|كورة ستار تحديث اليوم ومعلومات عن الفريقين

وتظهر مباراة اليوم ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز ، حيث يظهر المارد الاحمر النادى الاهلى فى المركز الاخير برصيد احدى عشر نقطة بعد ان لعب سبع مباريات فقط فاز فيها خلال ثلاث مباريات وتعادل فى مبارتين وخسر لقاء وحيد، كما استطاع المارد الأحمر خلال تلك المباريات بتسجيل تسعة أهداف واستقبل فى شباكه ستة أهداف، ولكن المضيء فى الأمر أن له العديد من المؤجلات التي تحسم الأمر فيما بعد

الاهلي المرعب كورةلايف-بث مباشر..مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز|korastar|كورة لايفkora live|كورة ستار موعد وبطاقة مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجيت والقنوات الناقلة

أطراف اللقاء : بتروجيت – والأهلي

الملعب:استاد الجيش

القنوات الناقلة: ON sport, Nile Sport



