الاهلي المرعب كورةلايف-بث مباشر..مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز|korastar|كورة لايفkora live|كورة ستار

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق ومحبى الكرة المصرية خلال الفترة الحالية متابعة كافة الاحداث الرياضية ومتابعة مباريات الاندية خلال الجولة الحالية بالدوري المصري الممتاز، حيث يحل المارد الاحمر النادى الاهلى المصري خلال الفترة الى النظر الى مباريات المؤجلة والتى كانت بسبب اشتراكه بدوري أبطال إفريقيا وأيضا اشتراكة بالبطولة العربية للأندية، ومع تأكد خروج المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، جاء ليضع كافة تركيزه على الدوري المصري والنظر على لقاءات المؤجلات من الاسابيع الماضية

الاهلي المرعب كورةلايف-بث مباشر..مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز|korastar|كورة لايفkora live|كورة ستار موعد مباراة الاهلى وبتروجيت القادمة

ويتابع جماهير الاهلى المصري اللقاء القادم خلال منافسات الدوري المصري من مرحلة المؤجلة مع الجولة التاسعة للموسم الكروي الحالي، حيث يحل النادى الاهلى ضيفا ثقيلا على استاد الجيش بالسويس وذلك يوم السبت القادم الموافق الأول من ديسمبر 2018، حيث حدد الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد وتوقيت اللقاء القادم

الاهلي المرعب كورةلايف-بث مباشر..مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز|korastar|كورة لايفkora live|كورة ستار حيث يتلقى الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.

الاهلي المرعب كورةلايف-بث مباشر..مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز|korastar|كورة لايفkora live|كورة ستار موعد مباراة الاهلى القادمة