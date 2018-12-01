السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:56 م
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018
dostor.org/2418306
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من يوم 14 أكتوبر الماضي، على ملعب الجيش بالسويس.
الأهلي خاض حتى الآن سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، وتمكن الأهلي من جمع 11 نقطة في المركز الأخير، إلا أن الأهلي له عدة مباريات مؤجلة قد تجعله في مصاف فرق مقدمة الدوري المصري الممتاز.
تلقي الأهلي 3 هزائم متتالية. خسر لقب إفريقيا لصالح الترجي وودع كأس زايد أمام الوصل وخسر في الدوري أمام المقاولون العرب.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018
ومن المتوقع أن يبدأ الأحمر المباراة بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
الدفاع: محمد هاني وسعدالدين سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف.
الوسط: حسام عاشور وهشام محمد أو "عمرو السولية"، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، وناصر ماهر.
الهجوم: وليد أزارو.
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت
وقد حددت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كاملة
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بدون تقطيع
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب
مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت
بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
بث مباشر مباراه الاهلى وبتروجيت الان
بث مباشر مباراه الاهلي وبتروجيت يوتيوب
بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين
بث مباشر مباريات الاهلى وبتروجيت
بث مباشرة مباراة الاهلى وبتروجيت
بث مباشر لمباراة الاهلى وبتروجيت اليوم
بث مباشر لمباراة الاهلى وبتروجيت اليوم
موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم
بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم
مشاهدة دوري ابطال اوروبا
مشاهدة الاهلي ضد بتروجيت مباشر
ماتش الاهلي وبتروجيت مباراة الاهلي وبتروجيت
مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر
يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018