القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
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السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:56 م

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018

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بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من يوم 14 أكتوبر الماضي، على ملعب الجيش بالسويس.

الأهلي خاض حتى الآن سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، وتمكن الأهلي من جمع 11 نقطة في المركز الأخير، إلا أن الأهلي له عدة مباريات مؤجلة قد تجعله في مصاف فرق مقدمة الدوري المصري الممتاز.

تلقي الأهلي 3 هزائم متتالية. خسر لقب إفريقيا لصالح الترجي وودع كأس زايد أمام الوصل وخسر في الدوري أمام المقاولون العرب.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يوتيوب لايف HD بدون تقطيع اليوم بتاريخ 1-12-2018


ومن المتوقع أن يبدأ الأحمر المباراة  بتشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد هاني وسعدالدين سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وهشام محمد أو "عمرو السولية"، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، وناصر ماهر.

الهجوم: وليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

وقد حددت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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