كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته ضد بتروجت في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز في السادية مساء اليوم على استاد الجيش الجديد فى السويس.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي حامل لقب الدوري وبتروجت فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل على قناتى "النيل للرياضة" و"أون سبورت إتش دي" وذلك عبر استديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين فى مصر.





كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot









ويحتل الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على أثر النتائج السيئة محليا وعربيا وإفريقيا، المركز الـ 18 (الأخير) فى الدوري الممتاز في واقعة تاريخية، بسبب خوضه 7 لقاءات فقط جعلته يمتلك 11 نقطة وله 9 مباريات مؤجلة للمشاركة الإفريقية.. بينما بتروجت بقيادة مؤمن سليمان الذى حل خلفا للمستقيل طارق يحيى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.ويسعى النادي الأهلي للفوز على الفريق البترولي غدا وذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر وحيد أبرزها من أجل اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام المقاولون بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية على التوالى في أقل من أسبوعين.





وذبح لاعبو الأهلي عجلا قبل انطلاق المران الصباحى صباح أمس، الخميس، لفك النحس بعد سلسلة النتائج السلبية التى يحققها الفريق أفريقياً وعربياً ومحلياً، وآخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى بطولة الدورى العام، ووزع لاعبو الأهلي اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل.





كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot









وتلقى الأهلي خبرا سعيد بجاهزية وليد أزارو، مهاجم الفريق لمواجهة بتروجت غدا السبت.. حيث قال طبيب الأحمر خالد محمود إن اللاعب شارك بقوة في المران الجماعي أمس بعد تعافيه من تورم بوجه القدم.





وأوضح أن اللاعب تمكن من ارتداء حذاء الكرة بعد تخلصه من ورم وجه القدم وبات لائقًا من الناحية الطبية وفقا لوجهة نظر محمد يوسف المدير الفنى للمارد الأحمر.





كما أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن هناك خبرا سارا للأهلاوية في الوقت القريب وذلك بعقد هناك مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب لقاء بتروجت، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.





وأضاف عبد الحفيظ، أن النادي متمسك باستمرار «زكريا»، وتجديد تعاقده، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار بصفوف الفريق.





وأشار القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، إلى أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي، وهو ما يوضح أن تجديد عقد «مؤمن» مسألة وقت، وسيتم وضع “الرتوش النهائية” للاتفاق عقب لقاء بتروجت لحسم الأمر بشكل نهائي.





كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot





ومن المتوقع أن يبدأ النادى الأهلى اللقاء غدا بتشكيل يسوده بعض التغييارت عن مباراة المقاولون الأخيرة بسبب الغيابات التى يعانى منها المارد الأحمر نتيجة للإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر كالتالى:





في حراسة المرمى : شريف إكرامى





في الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى وباسم على





فى الوسط: أحمد حمودى وحسام عاشور وهشام محمد وإسلام محارب ووليد سليمان





في الهجوم: مروان محسن





كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot









بينما من المتوقع أن يواجه مؤمن سليمان النادي الأهلى بتشكيل مكون من اللاعبين:





في حراسة المرمي: محمد صبحى





في خط الدفاع: عبدالرسول- القاضي-السباعي-العجوز





في خط الوسط: فييرا - أحمد لالا - أحمد عبدالعال - محمود صلاح - محمد رضا





في خط الهجوم: أحمد رؤوف





وأصدر مجلس إدارة نادي بتروجيت بيانًا رسميًا، أبدى خلاله تخوفه مما وصفه بـ"مجاملة الحكام" للأهلي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين.





كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot









وحسب البيان الذي نشره المركز الإعلامي لبتروجيت، فإن مسؤولي الفريق البترولي أجروا اتصالات مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، لاختيار طاقم تحكيم محايد -على حد التعبير بالبيان- حتى لا يتعرض الفريق للظلم والضغط من جماهير الأهلي والإعلام بعد تراجع نتائج الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية. . وكذلك من أجل اللعب بأمان في المباراة التى يسعى خلالها الفريق البترولي لمواصلة الصحوة مع مديره الفنى مؤمن سليمان الذى تفوق على طارق يحيى المدير الفنى السابق لبتروجت ومدرب سموحة الحالى فى الجولة الماضية على استاد السويس نفسه بهدف نظيف.





ويخشى مسؤولو بتروجيت من مجاملة الأهلي على حساب الفريق بعد واقعة الإنذارات التي حصل عليها الفريق في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري والتي تسببت في إيقاف ثلاثة لاعبين هم حميد ماو ومحمد أبوالنجا وشيمليس بيكلي.





كان فريق بتروجت اعترض رسميا على الإنذارات التي حصل عليها الفريق في مباراة سموحة وتقدم بتظلم رسمي لرفع الإيقاف عن بيكلي."





كان الأهلي قد فاز على بتروجت ذهابا وإيابا الموسم الماضي في الدوري الممتاز تحت القيادة الفنية لحسام البدري الذى تمت إقالته فى نهاية الموسم الماضي.

كورة HD ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في ( الموعد والقنوات الناقلة ) 1-12-2018 يلا شوت .. Yalla Shoot