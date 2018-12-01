on sports live.. al ahly vs petrojet | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بدون تقطيع

يصطدم الأهلى مساء اليوم بنظيره بتروجيت في الدوري المصري،على استاد السويس ضمن مؤجلات ‏الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.‏

‏ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البترولي للخروج من ‏كبوته، بعدما تعرض للإخفاق في إفريقيا والبطولة العربية، إلى جانب الهزيمة من المقاولون في الجولة 16 للدوري بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

الأهلي يواجه بتروجيت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.‏

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وبتروجيت اليوم الخميس

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبتروجيت، على قناتي "أون سبورت ‏ونايل سبورت" باعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدوري.

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