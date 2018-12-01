أون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت على نايل سبورت بث مباشر يوتيوب

يخوض الأهلى مساء اليوم مواجهة صعبة ضد بتروجيت، ‏اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على استاد السويس ضمن مؤجلات ‏الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.‏

‏ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البترولي للخروج من ‏كبوته، بعدما تعرض للإخفاق في إفريقيا والبطولة العربية، إلى جانب الهزيمة من المقاولون في الجولة 16 للدوري بهدف نظيف.





موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

الأهلي يواجه بتروجيت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.‏

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وبتروجيت اليوم الخميس

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبتروجيت، على قناتي "أون سبورت ‏ونايل سبورت" باعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدوري.