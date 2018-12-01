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اقتصاد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:40 م

خبراء عقاريون يطالبون القطاع الخاص بتلبية احتياجات متوسطي الدخل

خبراء عقاريون يطالبون
أ ش أ
dostor.org/2418276

طالب عدد من الخبراء العقاريين، اليوم السبت، بضرورة الاهتمام بفئة متوسطي الدخل، من حيث تلبية احتياجاتهم في توفير السكن المناسب والعمل على وضع آليات محددة متفق عليها من جانب شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقارى لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في جلسة الاستثمار العقاري التى تضمنها المؤتمر السنوي الثالث لمؤسسة الأهرام "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق" حيث شارك في الجلسة كل من: المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس طارق شكرى رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الصناعات، والمهندس علاء فكرى رئيس المجلس المصرى للاستثمار العقارى، والمهندس درويش حسانبين رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير.

وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من نجاح الحكومة في الفترة الماضية والراهنة بفئة محدودي ومتوسطي الدخل؛ إلا أنه لا يزال هناك احتياج كبير لتوفير عدد ضخم من الوحدات السكنية بشكل سنوى وذلك بسبب الزيادة السكنية المستمرة.

من جانبه، قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن هناك تكاتفا بين الشركات العاملة في مجال المقاولات للالتزام بالمشروعات العملاقة التى تقوم الحكومة بتنفيذها حاليا، مشيرا إلى ضرورة تدريب وتأهيل العمالة الفنية الواردة من الخارج من جانب كل من وزارة القوى العاملة والاتحاد المصرى للتشييد وذلك لدمجهم مع العمالة الفنية المدربة لتكون قيمة مضافة لشركات المقاولات المصرية الموجودة بالسوق المصرية.

وبدوره، أكد المهندس درويش حسانين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير "مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية"، ضرورة أن تتجه شركات القطاع الخاص للتفكير خارج الصندوق لتحقق التوازن بين احتياجات العملاء من فئة متوسطى الدخل دون أن تتأثر حجم استثماراتهم، مشيرا إلى إمكانية أن تقوم الشركات بتنوع في اختيار الأماكن والمدن العمرانية التي تنفذ فيها مشروعاتها وتتناسب مع ميزانية دخل الشريحة المجتمعية المتوسطة.

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