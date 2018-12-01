القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
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السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:11 م

مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم

مشاهدة مباراة الاهلى
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مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم
يستضيف ملعب ستاد الجيش بالسويس مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجيت في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام مساء يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر، في مباراة يسعى فيها النادي الأهلي للفوز من أجل اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته في المباراة الماضية بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية.
مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم


الأهلي بقيادة محمد يوسف والذي قد تولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأحمر كمدير فني مؤقت خلفاً للفرنسي كارتيرون الذي تمت إقالته عقب خروج الأهلي على يد الوصل الإماراتي من البطولة العربية للأندية، ويسعى يوسف لتحقيق أول فوز له بعد أن خسر المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالأسبوع السادس عشر من الدروي المصري الممتاز لكرة القدم.
مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم
الأهلي خاض حتى الآن سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، وتمكن الأهلي من جمع 11 نقطة في المركز الأخير، إلا أن الأهلي له عدة مباريات مؤجلة قد تجعله في مصاف فرق مقدمة الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر فإن فريق بتروجيت يأمل في تحقيق الفوز على النادي الأهلي، واستغلال حالة التعثر التي يمر بها حامل لقب الدوري المصري، الفريق البتروليتعادل هذا الموسم في تسع مباريات، وفاز في اثنتين ليحصد 15 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب أندية الدوري المصري.
مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت
وقد حددت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت
هذا وسيتم البث الحي والمباشر للقاء الأهلي أمام بتروجيت مساء يوم السبت من خلال شاشتي: أون سبورت، وقناة نايل سبورت.
مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم مباشر | بث حي online مشاهدة مباراة potrojet Vs Alahly في الدوري المصري الممتاز اليوم

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