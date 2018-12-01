يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا

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يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم 1-12-2018 أمام بتروجيت متذيلاً ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة فقط من 7 مباريات له.

بينما يحتل بتروجيت المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد15 نقطة، جمعها من 15 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي حال اقتناص بتروجيت لنقاط المباراة الثلاث؛ سوف يتنقل الفريق إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ وفي حالة الهزيمة سوف يهبط بتروجيت للمركز الـ16.

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