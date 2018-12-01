رابط كورة لايف | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت HD | لينك kora live | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري HD

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مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 01-12-2018 في الدوري المصري| koralive

تُلعب مباراة الأهلي وبتروجت على استاد "الجيش بالسويس"، وذلك اليوم السبت والموافق 30 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بتروجت في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019 وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس، لايف بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت 1-12-2018 بث حي ولايف.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بدون تقطيع حيث يعيش المارد الأحمر كابوسا في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من التراجع والسقوط فبعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ودع الفريق بطولة كأس زايد من دور الـ16 ليتم إقالة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وبعدها يتعرض لهزيمة جديدة على يد المقاولون العرب بهدف في المباراة الأخيرة لتزيد أوجاع جماهير الأحمر التي لم تتعرض لمثل هذا الموقف منذ أكثر من 15 عاما، تحديدا موسم 2003 والخروج من بطولة إفريقيا والبطولة العربية ، ولكن الجديد في هذا الموسم هو احتلال الأهلي المركز الأخير بالدوري حيث يحتل الفريق المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة من 7 مباريات بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، بث مباشر مباراة الأهلي ضد بتروجت بث حي اليوم السبت في الدوري المصري.

بتروجت يدخل مباراة اليوم وهو منتشيا بالفوز الثمين الذي حققه على سموحة في الجولة الماضية بهدف نظيف سجله محمود صلاح عبد الناصر ويسعى مؤمن سليمان مدرب الفريق البترولي لتكرار فوزه على الأهلي والذي حققه مع الزمالك في نهائي كأس مصر 2016 ويحتل بتروجت المركز الـ14 برصيد 15 نقطة جمعها من فوزين و9 تعادلات و4 هزائم، لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي امام بتروجت بث مباشر اليوم السبت بث حي وشغال لجميع السرعات.

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