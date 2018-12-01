محمد العامري: العيد القومي هذا العام مميز لتزامنه مع مئوية "المؤسس"

قال اللواء محمد سالم بن كردوس العامري، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي لـ "الدستور"، إن احتفالنا هذا العام بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمتلك سمة استثنائية كونه يتزامن مع احتفالنا بعام القائد المؤسس، عام زايد، بكل ما لهذه الشخصية التاريخية الملهمة من مكانة في قلوب الاماراتيين والخليجيين والعرب بل والعالم أجمع، فهو حكيم العرب، القائد الذي أسس وقاد انجح تجربة وحدوية عربية في التاريخ الحديث.



وأضاف في حديثه لـ"الدستور"، في ذكرى قيام اتحادنا المبارك، نستذكر بكل فخر واعتزاز قيم زايد الخير والعطاء، وقدرته التاريخية الاستثنائية على توظيف الموارد الطبيعية لمصلحة رخاء وازدهار شعبه، وتنمية دولته، متخذًا من الاستثمار في الانسان ركيزة أساسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن البشر هم الثروة الأغلى التي تمتلكها الإمارات، وهي قناعة امتدت في عصر قائد مرحلة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث ظل الإنسان أولوية أساسية والثروة الأهم للوطن، ترجمة لرؤية القائد المؤسس الذي كان يردد دائمًا "إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها، وهم الزرع الذي نتفيأ ظلاله، والقناعة الراسخة بهذه الحقيقة هي التي مكنتنا من توجيه كل الجهود لبناء الإنسان وتسخير الثروات التي منّ الله بها علينا لخدمة أبناء هذا الوطن، حتى ينهضوا بالمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقهم ويكونوا عونًا لنا ولأشقائنا".



وتابع "العامري"، ونحن نحتفي بالذكرى السابعة والأربعين للتأسيس، من حق شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، وفي مقدمتها الشعب المصري الشقيق، أن يحتفي بدولة رائدة بناها زايد، طيب الله ثراه، وأصبحت قبلة لكل العرب والعالم، وباتت تحمل رسائل الأمل للمنطقة والعالم.



وأشار إلى أنه في الثاني من ديسمبر، يحتفى شعب الإمارات بكل منجزات هذا الوطن الغالي، ويستذكر تضحيات الآباء المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد وإخوانه من حكام الإمارات، حتى ننعم بما نحن فيه من وطن آمن مستقر يمثل لنا مصدرًا للفخر والاعتزاز، ونموذجًا في قهر المستحيل وتحقيق المعجزات التنموية، وبناء الأوطان.



ولفت ممثل حكومة أبوظبي إلى إن الإمارات التي تقود صناعة الأمل والمستقبل، باتت تمثل ركيزة لأمتها العربية والإسلامية، وتسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتغليب إرادة الخير والعطاء جنبًا إلى جنب مع أشقائها الخليجيين والعرب، منوهًا في ختام كلمته بالقول "في هذه المناسبة الغالية نتقدم بكل الحب والتقدير والتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الغالي، والقوات المسلحة الباسلة التي ضربت أروع أمثلة الحب الولاء والانتماء في الزود عن القيم والمبادئ التي غرسها القائد المؤسس في شعب الإمارات وأرضها وضمير أبنائها على مر الأجيال.