نتائج لقاء مكرم محمد أحمد مع وزير الإعلام السودانى

التقى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بشارة جمعة، وزير الإعلام السودانى، بمقر المجلس، لبحث التعاون وتفعيل البروتوكولات الموقعة بين الطرفين.



وذلك بحضور أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، وراشد عبد الله، المستشار الإعلامي لوزير الإعلام السودانى.



وانتهى اللقاء إلى الاتفاق على 4 بنود، وهي وضع خطة عمل مشتركة لتدريب السودانيين في المعهد الإفريقي أو في التخصصات الإعلامية المختلفة أو الدورات الإذاعية، والترتيب لعقد مؤتمر لمثقفى البلدين تحت شعار "وحدة وادي النيل"، وتشكيل لجنة مشتركة لهذا المؤتمر المقرر عقده فى يناير المقبل، وتسهيل مهام الصحفيين في البلدين، وأخيرًا تشكيل لجنة مشتركة للنظر في وضع برنامج عملي وخطة متكاملة للتعاون والتنسيق الإعلامي بين مصر والسودان.



وناقش الطرفان أيضًا وضع قانون لعقوبات الجرائم الإلكترونية، كما تباحثا التعامل مع جرائم السوشيال ميديا، حيث أكدا أن أغلب المشاكل تحدث عن طريق الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، كما ناقش اللقاء سبل اتخاذ مواقف موحدة من القضايا المصرية السودانية، بحيث تكون جبهة واحدة، كما اتفقا على بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.



وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قد وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة، كما أيضًا وقع ميثاق شرف إعلامى بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للسودان.

