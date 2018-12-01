HD رابط يلا شوت مشاهدة مبارة الاهلي وبتروجيت بث مباشر HD

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يستضيف بتروجيت، نظيره الأهلي، في السابعة مساء السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته من المقاولون العرب في الجولة الـ16، بهدف دون رد، فضلا عن إخفاقه العربي والإفريقي، حيث خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في النهائي، وبعدها بأيام ودع بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

وبعد الخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في الدوري بعد أن خاض 7 مباريات فقط، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 9 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك بتروجيت 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

مفاجآت في قائمة الأهلي

وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التى ستواجه بتروجيت، وشهدت مفاجآت، حيث استبعد المدافع المالي ساليف كوليبالي لأسباب فنية، بعد تراجع مستواه مؤخرا، فيما ضم الحارس الشاب مصطفي شوبير نجل حارس النادي السابق أحمد شوبير لأول مرة، لتعويض غياب محمد الشناوي المصاب.

وعاد الثلاثي محمد هاني وعمرو السولية ووليد أزارو إلى القائمة عقب تعافيهما من الإصابة، فيما تم استبعاد صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد فتحي للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو .

تغييرات في تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وناصر ماهر وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ  5/6
معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة  Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842
الاستقطاب :افقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3

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