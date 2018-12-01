أمسية شعرية ومعرض فن تشكيلى بـ"ثقافة الشرقية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث نظم قصر ثقافة منيا القمح عرضًا فنيًا لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية.



وأعقبت ذلك أمسية شعرية قدم خلالها أعضاء نادي الأدب مجموعة متنوعة من القصائد، فألقى أحمد سامي خاطر قصيدة "سأمزق الألوان"، ومحمد فوزي أبوشادى قصيدة "مقاطع لا روابط ولا فواصل بينها".



فيما قدم حسني هداهد قصيدة بعنوان "أمجاد أكتوبر"، وأبوالعز إبراهيم قدم قصيدة "ناس وناس"، ومحمد المهدي وقصيدة "صرخه اللغة"، ووجيه عبدالمغني قصيدة بعنوان "كلمة واحدة"، وميادة أحمد قصيدة بعنوان "لحظة وفاة"، ومحمد خالد قصيدة "بليتشو"، وختم عبدالعزيز رياض بقصيدة "رجوع".



بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بالحلمية ورشة فنية، احتفالًا بأعياد الطفولة، وأقام بيت ثقافة شنبارة الميمونة معرضًا لرسوم الأطفال.