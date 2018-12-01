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كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت بجودة عالية | Yallashoot مباريات اليوم بث مباشر بتروجيت ضد الأهلي

كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت بجودة عالية | Yallashoot مباريات اليوم بث مباشر بتروجيت ضد الأهلي

بث مباشر مباراة
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت
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يلعب الاهلي ضد بتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، 8 مساءاً بتوقيت السعودية، و9مساءاً بتوقيت ابو ظبي.

ولابديل للاهلى عن الفوز في مباراة اليوم أمام بتروجيت لكسر سلسلة الهزائم التي نالها الفريق في أخر 4 مباريات له.

تشكيلة الاهلي وبتروجيت فى مباراة اليوم

تشكيلة الاهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - أحمد الشيخ وناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويعود لصفوف النادي الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب كل من محمد هاني قائد جبهه اليمين ووليد أزارو خط هجوم الفريق؛ بينما يغيب عن التشكيلة المدافع المالي سالييف كوليبالي.

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