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السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:54 م

إسلام إبراهيم ضيف "ستار شو" على إذاعة الشرق الأوسط.. غدًا

النجم الشاب إسلام
النجم الشاب إسلام إبراهيم
حسين الجندى
dostor.org/2418194

يحل النجم الشاب إسلام إبراهيم، ضيفًا على برنامج "ستار شو" عبر إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، غدًا الأحد في تمام الساعة 9 مساءً وحتى 10 مساءً على الهواء مباشرًة، مع الإعلامي خالد شاهين وشروق دياب.

ويتحدث "إسلام" عن أعماله الفنية الجديدة خلال الفترة القادمة، وخاصة دراما رمضان 2019، والدخول إلى عالم السينما، كما يتطرق الحديث خلال اللقاء حول برنامج المسابقات "أقوى أم فى مصر"، والذي يقدمه على قناة الحياة، ونجاحه في برنامج SNL بالعربى.

برنامج "ستار شو" يذاع على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، تقديم خالد شاهين وشروق دياب، ومن إعداد حسين أنسي.

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